Минкульт отозвал прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина»

Российское Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», передает
Фильм не пустили в кинотеатры из-за демонстрации «материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».
Накануне состоялся общественный показ. Картину посмотрели деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры.
Как отметил глава Общественного совета Юрий Поляков, «Смерть Сталина» не должна демонстрироваться в России из-за признаков «идеологической борьбы». В итоге деятели культуры попросили временно отозвать прокатное удостоверение.
Сатирическая комедия, снятая по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина должна была выйти в российский прокат 25 января. Сюжет ленты сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.