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18:39, 23 января 2018 490
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Минкульт отозвал прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина»

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина»

Российское Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», передает ТАСС.

Фильм не пустили в кинотеатры из-за демонстрации «материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Накануне состоялся общественный показ. Картину посмотрели деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры.

Как отметил глава Общественного совета Юрий Поляков, «Смерть Сталина» не должна демонстрироваться в России из-за признаков «идеологической борьбы». В итоге деятели культуры попросили временно отозвать прокатное удостоверение.

Сатирическая комедия, снятая по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина должна была выйти в российский прокат 25 января. Сюжет ленты сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.


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