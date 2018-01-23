Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:22, 23 января 2018 1 607
 0    1

Любимов поручил проверить газовое оборудование в частных домах

Любимов поручил проверить газовое оборудование в частных домах

Никоай Любимов поручил главам муниципальных образований проверить газовое оборудование в частных домах рязанцев. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Поручение связано с несчастными случаями, произошедшими в Ряжске и селе Шереметьево Ряжского района, в результате которых погибли жители частных домов.

По словам губернатора, сейчас госинспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области завершает внеплановые проверки управляющих компаний на наличие договоров с газовыми организациями на техобслуживание внутридомового газового оборудования, а также договоров на проверку вентиляционных и дымоходных каналов многоквартирных домов.

Как отметил Любимов, профилактика способна снизить опасность происшествий, связанных с бытовым газом. Среди таких работ — распространение памяток среди населения, тематической соцрекламы, рейды контрольных органов.

«Всем главам администраций муниципальных образований совместно с МЧС, правоохранительными органами, газовыми службами, госжилинспекцией провести комиссионное обследование частного жилого сектора», — сказал губернатор.

Особое внимание глава региона поручил обратить на дома, где проживают одинокие пожилые люди, граждане, относящиеся к группе социального риска.

Любимов отметил, что необходимо провести сходы граждан, на которых жителям населенных пунктов расскажут о требованиях действующего законодательства и правилах пользования газом в быту.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Происшествия»
17:59, 23 января 2018
Встали. Массовое ДТП на Московском шоссе парализовало движение от «Барса» до центра Рязани
16:51, 23 января 2018
В Рязанском районе столкнулись КамАЗ и «Гранта». Видео
16:01, 23 января 2018
В Горроще маршрутка сбила 19-летнюю девушку
15:21, 23 января 2018
На рязанском участке M-5 опрокинулась легковушка
14:22, 23 января 2018
Любимов поручил проверить газовое оборудование в частных домах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать?

Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать? 3

Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 65 929
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 349
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 44 762
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 36 957
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 34 678
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум