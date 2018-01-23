Любимов поручил проверить газовое оборудование в частных домах

Никоай Любимов поручил главам муниципальных образований проверить газовое оборудование в частных домах рязанцев. Об этом сообщил
Поручение связано с несчастными случаями, произошедшими в
По словам губернатора, сейчас госинспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области завершает внеплановые проверки управляющих компаний на наличие договоров с газовыми организациями на техобслуживание внутридомового газового оборудования, а также договоров на проверку вентиляционных и дымоходных каналов многоквартирных домов.
Как отметил Любимов, профилактика способна снизить опасность происшествий, связанных с бытовым газом. Среди таких работ — распространение памяток среди населения, тематической соцрекламы, рейды контрольных органов.
«Всем главам администраций муниципальных образований совместно с МЧС, правоохранительными органами, газовыми службами, госжилинспекцией провести комиссионное обследование частного жилого сектора», — сказал губернатор.
Особое внимание глава региона поручил обратить на дома, где проживают одинокие пожилые люди, граждане, относящиеся к группе социального риска.
Любимов отметил, что необходимо провести сходы граждан, на которых жителям населенных пунктов расскажут о требованиях действующего законодательства и правилах пользования газом в быту.