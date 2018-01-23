Любимов наградил офицера времен Великой Отечественной Войны. Фото

Любимов наградил офицера времен Великой Отечественной Войны. Во вторник, 23 января, в Захаровском районе глава региона вручил 98-летнему Дмитрию Жилочкину знак «В память 80-летия Рязанской области».
Губернатор посетил ветерана в рамках рабочей поездки.
Жилочкин рассказал, что уходил на фронт из дома в деревне Волынь и воевал в составе 135 стрелкового полка офицером разведки. После ранения, его комиссовали в 1943 году и более 20 лет он проработал руководителем колхоза «Вперед» в Безлыченском сельском поселении.
Он отметил, что имеет 22 внука и правнука, а также праправнука и праправнучку. «Меня до сих пор выбирают старостой деревни», — подчеркнул ветеран.
Губернатор пожелал Жилочкину отметить 100-летний юбилей и вручил небольшой подарок.
По словам Любимова, встреча с ветеранами в районах области уже стала доброй традицией.
Фото Александр Королев