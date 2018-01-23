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16:33, 23 января 2018 998
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Криминальная история. Тест о самых громких преступлениях Рязани от RZN.info 2

Криминальная история. Тест о самых громких преступлениях Рязани от RZN.info

Ежедневно в Рязанской области совершается несколько десятков преступлений различной степени тяжести. Многие из них проходят почти незамеченными для обывателей, а некоторые вызывают резонанс даже за пределами региона.

В новом тесте RZN.info напомнит о нескольких громких событиях рязанской криминальной хроники с начала прошлого века до сегодняшнего дня. А заодно и проверим осведомленность читателей о «героях» преступного мира и тех, кто им противостоял.


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