Криминальная история. Тест о самых громких преступлениях Рязани от RZN.info

Ежедневно в Рязанской области совершается несколько десятков преступлений различной степени тяжести. Многие из них проходят почти незамеченными для обывателей, а некоторые вызывают резонанс даже за пределами региона.
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Ежедневно в Рязанской области совершается несколько десятков преступлений различной степени тяжести. Многие из них проходят почти незамеченными для обывателей, а некоторые вызывают резонанс даже за пределами региона.
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