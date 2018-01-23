Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:34, 23 января 2018 882
 0    0

ГИБДД призвала рязанских водителей быть осторожными в условиях морозной погоды

ГИБДД призвала рязанских водителей быть осторожными в условиях морозной погоды

ГИБДД призвала рязанских водителей быть осторожными в условиях морозной погоды. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

«В ближайшие дни в нашей области по прогнозам синоптиков сохранится морозная погода, в связи с чем сотрудники ГИБДД обращаются к водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Заранее проверять техническое состояние своих транспортных средств, с целью избегания внештатных ситуаций на проезжей части», — говорится в сообщении.

Инспекторы также рекомендовали отложить поездки в условиях низких температур, ограничить поездки в ночное время, а также не передвигаться в одиночку на дальние расстояния.

«Наряды ДПС ГИБДД Рязанской области ориентированы на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию и проверку всего транспорта, стоящего на обочинах дорог, особенно в ночное время», — отметили полицейские.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:34, 23 января 2018
ГИБДД призвала рязанских водителей быть осторожными в условиях морозной погоды
11:50, 23 января 2018
С начала зимы с улиц Рязани вывезли 26,5 тысяч кубометров снега
10:51, 23 января 2018
Во вторник в центре Рязани и Никуличах отключили воду
22:12, 22 января 2018
Следующей зимой в Рязани откажутся от пескосоляной смеси — Карабасов 1
20:23, 22 января 2018
Детский сад и поликлиника в Песочне во вторник останутся без воды
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 65 966
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 360
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 44 786
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 37 088
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 34 838
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум