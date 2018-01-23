ГИБДД призвала рязанских водителей быть осторожными в условиях морозной погоды. Об этом сообщил
«В ближайшие дни в нашей области по прогнозам синоптиков сохранится морозная погода, в связи с чем сотрудники ГИБДД обращаются к водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Заранее проверять техническое состояние своих транспортных средств, с целью избегания внештатных ситуаций на проезжей части», — говорится в сообщении.
Инспекторы также рекомендовали отложить поездки в условиях низких температур, ограничить поездки в ночное время, а также не передвигаться в одиночку на дальние расстояния.
«Наряды ДПС ГИБДД Рязанской области ориентированы на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию и проверку всего транспорта, стоящего на обочинах дорог, особенно в ночное время», — отметили полицейские.