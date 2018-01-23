«Дом.ru» предложил рязанцам преодолеть «HD марафон». Так называется творческий конкурс, для победителя которого «Дом.ru» организует креативную киновечеринку, сообщили в пресс-службе телеком-оператора.
Поучаствовать в конкурсе может любой клиент «Дом.ru» и тот, кто подаст заявку на подключение к услугам оператора до 16 февраля.
Для участия в марафоне достаточно составить собственный райдер для «идеального кинопросмотра» на сайте «
Жюри подведет итоги конкурса 18 февраля. Победитель получит в подарок все, что укажет в списке, а три участника, выбранные случайным образом, получат телевизоры 4К (UHD).