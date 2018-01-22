За выходные с рязанских улиц убрали более тысячи кубометров снега

За минувшие выходные с рязанских улиц убрали более тысячи кубометров снега. Об этом сообщил
Снег вывозили с улиц Ленина, Свободы, Соборной, Радищева, Полонского, Николодворянской, Почтовой, Первомайского проспекта, а также с площадей Ленина и Театральной. В ночь на воскресенье, 21 января, на уборку выезжали 63 единицы техники, в ночь на понедельник, 22 января, 61 единица техники.
В работах участвовали 15 самосвалов, 7 погрузчиков, 5 тракторов, 6 грейдеров, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью выезжали 28 пескоразбрасывателей.
К уборке улиц, тротуаров, а также остановок привлекли 90 рабочих.
Всего с начала зимы с рязанских улиц вывезли около 25,8 тысячи кубометров снега.