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12:04, 22 января 2018 1 272
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За выходные с рязанских улиц убрали более тысячи кубометров снега

За выходные с рязанских улиц убрали более тысячи кубометров снега

За минувшие выходные с рязанских улиц убрали более тысячи кубометров снега. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Снег вывозили с улиц Ленина, Свободы, Соборной, Радищева, Полонского, Николодворянской, Почтовой, Первомайского проспекта, а также с площадей Ленина и Театральной. В ночь на воскресенье, 21 января, на уборку выезжали 63 единицы техники, в ночь на понедельник, 22 января, 61 единица техники.

В работах участвовали 15 самосвалов, 7 погрузчиков, 5 тракторов, 6 грейдеров, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью выезжали 28 пескоразбрасывателей.

К уборке улиц, тротуаров, а также остановок привлекли 90 рабочих.

Всего с начала зимы с рязанских улиц вывезли около 25,8 тысячи кубометров снега.


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