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15:18, 22 января 2018 738
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Во вторник в Рязанской области проверят грузовики

Во вторник в Рязанской области проверят грузовики

Во вторник, 23 января, автоинспекторы проверят грузовики в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Грузовой транспорт проверят на соответствия требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Автоинспекторы проверят соблюдение водителями ПДД и исполнение должностными и юридическими лицами требований, предъявляемых к выпуску грузовиков на линию.

Сотрудники ГИБДД с помощью специальных средств проверят превышение массы перевозимого груза.

По всем нарушениям будут возбуждаться административные производства в отношении водителей и юридических лиц.


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