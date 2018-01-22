Во вторник в Рязанской области проверят грузовики

Во вторник, 23 января, автоинспекторы проверят грузовики в Рязанской области. Об этом сообщила
Грузовой транспорт проверят на соответствия требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Автоинспекторы проверят соблюдение водителями ПДД и исполнение должностными и юридическими лицами требований, предъявляемых к выпуску грузовиков на линию.
Сотрудники ГИБДД с помощью специальных средств проверят превышение массы перевозимого груза.
По всем нарушениям будут возбуждаться административные производства в отношении водителей и юридических лиц.