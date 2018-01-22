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14:09, 22 января 2018 660
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В Ряжском районе на пожаре погиб уроженец Чувашии

В Ряжском районе на пожаре погиб уроженец Чувашии

В Ряжском районе на пожаре погиб уроженец Чувашии. Об этом пишет издательство «Пресса».

В сообщении отметили, что прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в задымленном помещении труп мужчины.

Установлено, что 52-летний мужчина накануне купил в местном магазине спиртное и пробрался в заброшенный дом, где растопил печь, чтобы согреться.

По предварительной версии сотрудников МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации отопительной печи.

Напомним, возгорание произошло в селе Подвислово в субботу, 20 января.

Фото ИД «Пресса»


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