В Ряжском районе на пожаре погиб уроженец Чувашии. Об этом пишет издательство «
В сообщении отметили, что прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в задымленном помещении труп мужчины.
Установлено, что 52-летний мужчина накануне купил в местном магазине спиртное и пробрался в заброшенный дом, где растопил печь, чтобы согреться.
По предварительной версии сотрудников МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации отопительной печи.
Напомним, возгорание
Фото ИД «Пресса»