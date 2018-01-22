В Рязанской области увеличилось число больных ОРВИ

На прошедшей неделе в Рязанской области зарегистрировали 4302 случая больных ОРВИ. Об этом сообщил
По сравнению с предыдущей неделей число выросло на 17,6%. Случаев гриппа не зарегистрировали.
Количество случаев заболеваний ОРВИ среди детей составило 2839 (66%), среди взрослых — 1463 (34%). Отмечается, что эпидемический порог по области не превышен (-22,1%).
Против гриппа привили 478 тысяч 931 человек (42,5% населения):
- из них 425 тысяч человек в рамках «Национального календаря» профилактических прививок;
- 53 тысячи 931 человек за счет внебюджетных источников.