В Рязани ищут родственников найденной в Москве пенсионерки

В Рязани ищут родственников 76-летней Алевтины Алексеевны Журавлевой. Пенсионерку нашли в Москве, сообщили в группе отряда «
Женщину обнаружили 20 января в кассовом зале Ярославского вокзала. Отмечается, что она могла потерять память. Приметы: рост 140 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые. Была одета: темно-зеленое пальто, бежево-голубой платок, черные войлочные сапоги, коричневое трикотажное платье.
Всем, кто что-то знает о пенсионерке или ее родственниках, просят звонить по номеру