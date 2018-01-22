В России усилили уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Об этом сообщила
Изменения внесли в статью 245 УК РФ. Теперь «за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье», предусматривается, в числе прочего, лишение свободы на срок до трех лет.
За те же действия, совершенные группой лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, а также в отношении нескольких животных, срок лишения свободы составит уже от трех до пяти лет.