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10:04, 22 января 2018 1 515
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В Госдуме предложили приравнять незарегистрированные браки к официальным 3

В Госдуме предложили приравнять незарегистрированные браки к официальным

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий приравнять незарегистрированные браки к официальным. В случае принятия законопроекта, незарегистрированные отношения приравняют к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары, передает ТАСС.

«Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — следует из текста законопроекта.

При наличии одного из обстоятельств, союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений.

«По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — отметил автор инициативы сенатор Антон Беляков.

В качестве первого шага на пути к узакониванию таких отношений Беляков предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов».

«Это означает, что, если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью. К мужчинам и женщинам, состоящим в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистрировать брак: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками», — отметил парламентарий.


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