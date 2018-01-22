В 2018 году Рязаньэнерго отремонтирует более трех тысяч километров ЛЭП региона

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» начал ремонтную кампанию 2018 года. Всего на работы по ремонту воздушных линий электропередачи и подстанций разных классов напряжения направят почти 324 миллиона рублей.
«Приоритетное направление — ремонт ВЛ 0,4 и 10 кВ, который позволит повысить надежность распределительной сетевой инфраструктуры. В 2018 году запланировано отремонтировать 2 782 км линий данного класса напряжения, а также 483,3 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 35 и 110 кВ», — рассказали в пресс-службе филиала.
Кроме того, в планах Рязаньэнерго на 2018 год ремонт оборудования 29 подстанций 35-110 кВ. В числе наиболее значимых объектов ПС 110/10/6 кВ «Театральная», ПС 110/35/10 кВ «Кораблино», ПС 110/10 кВ «Соломино». «Повышение надежности этих центров питания позволит обеспечивать качественное электроснабжения крупных населенных пунктов и социально-значимых потребителей: школ, больниц и так далее», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, древесно-кустарниковая поросль ставит под угрозу штатную работу воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам. От нее расчистят 1 092 га трасс ВЛ всех классов напряжения.
«Основная задача реализации ремонтной программы — повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, а также успешное прохождение компанией осенне-зимнего периода», — заключили в филиале.