Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:17, 22 января 2018 736

В 2018 году Рязаньэнерго отремонтирует более трех тысяч километров ЛЭП региона

В 2018 году Рязаньэнерго отремонтирует более трех тысяч километров ЛЭП региона

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» начал ремонтную кампанию 2018 года. Всего на работы по ремонту воздушных линий электропередачи и подстанций разных классов напряжения направят почти 324 миллиона рублей.

«Приоритетное направление — ремонт ВЛ 0,4 и 10 кВ, который позволит повысить надежность распределительной сетевой инфраструктуры. В 2018 году запланировано отремонтировать 2 782 км линий данного класса напряжения, а также 483,3 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 35 и 110 кВ», — рассказали в пресс-службе филиала.

Кроме того, в планах Рязаньэнерго на 2018 год ремонт оборудования 29 подстанций 35-110 кВ. В числе наиболее значимых объектов ПС 110/10/6 кВ «Театральная», ПС 110/35/10 кВ «Кораблино», ПС 110/10 кВ «Соломино». «Повышение надежности этих центров питания позволит обеспечивать качественное электроснабжения крупных населенных пунктов и социально-значимых потребителей: школ, больниц и так далее», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, древесно-кустарниковая поросль ставит под угрозу штатную работу воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам. От нее расчистят 1 092 га трасс ВЛ всех классов напряжения.

«Основная задача реализации ремонтной программы — повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, а также успешное прохождение компанией осенне-зимнего периода», — заключили в филиале.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:13, 22 января 2018
Рязанцы задолжали за газ более ста миллионов
14:57, 22 января 2018
М-5 стала самой загруженной федеральной трассой по итогам года 1
14:40, 22 января 2018
В Рязани еще на двух улицах отключили воду
12:04, 22 января 2018
За выходные с рязанских улиц убрали более тысячи кубометров снега
11:29, 22 января 2018
Рязанцы убрали от снега пруд в Новопавловской роще
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать?

Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать? 3

Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 65 464
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 226
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 44 532
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 34 116
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 33 666
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум