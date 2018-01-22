Сотрудники Росгвардии в Рязани задержали подозреваемого в разбойном нападении. Фото

Сотрудники Росгвардии в Рязани задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщили в пресс-службе.
Информация о нападении поступила в понедельник, 22 января. Злоумышленники похитили у 36-летнего рязанца в кафе на Михайловском шоссе деньги, телефон и документы.
Со слов потерпевшего по всем нарядам полиции передали ориентировки на подозреваемых лиц.
Сотрудники вневедомственной охраны в течение часа по схожим приметам задержали одного их трех подозреваемых. Потерпевший опознал задержанного, и его передали следователям для дальнейшего разбирательства.
По данному факту ведется проверка.
Фото пресс-службы Росгвардии