Сотрудника железной дороги наказали за сошедший с рельс вагон

Рязанская транспортная прокуратура наказала сотрудника железной дороги, из-за которого сошел с рельс вагон. Об этом сообщила
Инцидент произошел в конце 2017 года на станции «Лесок». «Произошел сход одного вагона маневрового состава, состоящего из локомотива и десяти вагонов», — говорится в сообщении.
Установлено, что причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение требований инструкции составителем поездов при перестановке вагонов. Виновника привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ и назначили ему наказание в виде штрафа.
Устранение нарушений, найденных в ходе проверки на железной дороге, контролируется прокуратурой.