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18:08, 22 января 2018 998
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Сотрудника железной дороги наказали за сошедший с рельс вагон 1

Сотрудника железной дороги наказали за сошедший с рельс вагон

Рязанская транспортная прокуратура наказала сотрудника железной дороги, из-за которого сошел с рельс вагон. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Инцидент произошел в конце 2017 года на станции «Лесок». «Произошел сход одного вагона маневрового состава, состоящего из локомотива и десяти вагонов», — говорится в сообщении.

Установлено, что причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение требований инструкции составителем поездов при перестановке вагонов. Виновника привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ и назначили ему наказание в виде штрафа.

Устранение нарушений, найденных в ходе проверки на железной дороге, контролируется прокуратурой.


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