С начала года на пожарах в Рязанской области погибли шесть человек. Об этом сообщили на сайте регионального
Было зарегистрировано 64 возгорания, на которых пожарные спасли восемь рязанцев, 102 человек эвакуировали.
Количество пожаров по сравнению с 2017 годом увеличилось на 73%, а количество погибших на них людей — в два раза.
Большинство инцидентов произошло из-за неосторожного обращения с огнем, коротких замыканий в электроприборах и электрических сетях и нарушения правил устройства и эксплуатации печей и отопительных приборов.