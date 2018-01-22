Рязанские работодатели ищут грамотных сотрудников. Исследование

Рязанские работодатели ищут грамотных сотрудников. Анализ проводился на основе данных из более 34 тысяч резюме и 18 тысяч вакансий, размещенных на
Рязанские соискатели ищут ответственных, коммуникабельных сотрудников с грамотной речью. Чуть отстают в рейтинге стрессоустойчивые и исполнительные. Меньше интереса у них вызывают креативные и трудолюбивые кандидаты.
Будущий работник должен уверенно владеть компьютером. Это требование указано в 40% проанализированных вакансий. Также необходим навык ведения деловых переговоров (14%) и знание английского языка (13%).
В разделе «ключевых навыков» соискатели чаще всего указывают умение пользоваться компьютером (21%), работу в команде (13%), организаторские способности (10%), ведение переговоров (10%) и грамотную речь (9%).
70% претендентов отметили важность грамотности — как письменной, так и устной. Наиболее заинтересованными стали работники сферы услуг, обогнав при этом и топ-менеджмент, и профессии, непосредственно связанные со словом.