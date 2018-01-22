Рязанец получил условный срок за избиение мужчины из-за водки

За избиение мужчины у бара рязанец получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Об этом сообщил сайт Московского районного суда.

Случай произошел в одном из кафе Рязани. Молодой человек 1993 года рождения зашел в помещение, где увидел знакомую девушку, которая работала барменом. Та рассказала, что у нее с прилавка пропала открытая бутылка с остатками водки. Подсудимый сообщил, что встретил у входа в кафе мужчин, у одного из которых в руках была бутылка и предположил, что именно она пропала из заведения.

Молодой человек предложил знакомой догнать мужчин, после чего вышел на улицу вместе со своим знакомым и высказал претензии по поводу взятой ими из кафе бутылки.

В результате между подсудимым и одним из мужчин возник конфликт, в результате которого первый ударил незнакомца кулаком. Последний упал на асфальт и рязанец продолжил избивать его руками и ногами. Пострадавший почувствовал резкую боль в животе. Подсудимый же прекратил избивать мужчина и покинул место преступления.

Пострадавший получил гематомы на лице, ссадины и гематомы в нижней части левой половины грудной клетки, а также разрыв селезенки.

В суде мужчина полностью признал вину. Его признали виновным в преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ, и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Суд учел смягчающие обстоятельства, отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор не вступил в законную силу.