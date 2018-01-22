Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:10, 22 января 2018 454
 0    0

Рязанец получил условный срок за избиение мужчины из-за водки

Рязанец получил условный срок за избиение мужчины из-за водки

За избиение мужчины у бара рязанец получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Об этом сообщил сайт Московского районного суда.

Случай произошел в одном из кафе Рязани. Молодой человек 1993 года рождения зашел в помещение, где увидел знакомую девушку, которая работала барменом. Та рассказала, что у нее с прилавка пропала открытая бутылка с остатками водки. Подсудимый сообщил, что встретил у входа в кафе мужчин, у одного из которых в руках была бутылка и предположил, что именно она пропала из заведения.

Молодой человек предложил знакомой догнать мужчин, после чего вышел на улицу вместе со своим знакомым и высказал претензии по поводу взятой ими из кафе бутылки.

В результате между подсудимым и одним из мужчин возник конфликт, в результате которого первый ударил незнакомца кулаком. Последний упал на асфальт и рязанец продолжил избивать его руками и ногами. Пострадавший почувствовал резкую боль в животе. Подсудимый же прекратил избивать мужчина и покинул место преступления.

Пострадавший получил гематомы на лице, ссадины и гематомы в нижней части левой половины грудной клетки, а также разрыв селезенки.

В суде мужчина полностью признал вину. Его признали виновным в преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ, и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Суд учел смягчающие обстоятельства, отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор не вступил в законную силу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:11, 22 января 2018
Рязанец погасил кредит после ареста своего «Лексуса»
18:08, 22 января 2018
Сотрудника железной дороги наказали за сошедший с рельс вагон
17:24, 22 января 2018
Группа компаний «Русская кожа» провела мастер-класс для детей
17:14, 22 января 2018
Рязанский долгострой ЖК «Виктория» сдадут в мае — источник
17:13, 22 января 2018
В Рязанской области увеличилось число больных ОРВИ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

Редакция RZN.info вспомнила несколько скандалов, начавшихся с видео в соцсетях.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 65 464
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 226
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 44 532
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 34 116
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 33 666
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум