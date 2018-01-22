Рязанец погасил кредит после ареста своего «Лексуса»

Рязанец погасил кредит после ареста своего автомобиля Lexus. Об этом сообщила пресс-служба регионального
Мужчина получил в банке автокредит под залог приобретаемого транспортного средства. Но рязанец не исполнял свои обязательства по кредиту. Самостоятельно взыскать долг банк не смог и обратился в судебный орган.
Судебные приставы взыскали Lexus LX 570, чтобы продать его на торгах и вернуть долг банку.
Не желая расставаться с машиной и становиться пешеходом, мужчина оплатил 1,75 млн рублей, необходимых для погашения задолженности.
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