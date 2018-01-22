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17:13, 22 января 2018 856
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Рязанцы задолжали за газ более ста миллионов

Рязанцы задолжали за газ более ста миллионов

Жители Рязанской области задолжали за газ более 100,4 миллионов рублей. Из них 17, 3 миллиона рублей — долги управляющих компаний и ТСЖ, сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».

Отмечается, что общая сумма просроченных долгов рязанцев составила 83,1 миллиона рублей. В должниках числятся порядка 77 тысяч абонентов.

«В течение 2017 года во всех районах области сотрудники ООО „Газпром межрегионгаз Рязань“ проводили работы по ограничению газоснабжения потребителей-должников. Были отключены более 1,3 тысячи неплательщиков. Все отключения от системы газоснабжения прошли в строгом соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

«Должником становится каждый потребитель, кто не оплачивает поставляемый газ в течение двух месяцев. Согласно законодательству, в адрес таких абонентов компания направляет уведомления о предстоящем отключении. На погашение задолженности отводится 20 дней. И если наши требования проигнорированы, далее следует приостановка подачи газа», — прокомментировал замгендиректора по реализации газа Сергей Сидоровский.

В 2017 году после получения уведомлений долг погасили 16,535 тысячи абонентов.


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