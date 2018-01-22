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14:40, 22 января 2018 658
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Рязанцев пригласили на трехдневную бизнес-конференцию

Рязанцев пригласили на трехдневную бизнес-конференцию

С 26 по 28 января в Рязани пройдет бизнес-конференция «Концентрат 17.0». Как рассказали RZN.info организаторы, «отправной точкой события» стало создание в декабре 2017 года сообщества, где каждый может получить бизнес-образование и найти единомышленников.

«Начало было положено благодаря тренингу „Концентрат 16.0“ от Аяза Шабутдинова, секретного миллиардера и владельца холдинга Like. Эта конференция названа „Концентратом“ неспроста. Здесь нет долгих разговоров ни о чем, здесь никто не льет воду. За три дня вы получите максимально полезную информацию по старту и развитию бизнеса. Настоящая ценность этого мероприятия — 1 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По словам организаторов бизнес-конференции, «Концентрат» представляет собой «целый предпринимательский штаб ХХI века». «Это огромная площадка с сильной нетворк-системой, базой знаний и опытом сотен успешных предпринимателей. Создавать правильное окружение, менять устоявшиеся социальные модели, ломать стереотипы — это важно, это нужно, это востребовано», — отметили они.

В числе участников прошлого тренинга были Дмитрий Хадиков (директор стоматологической клиники «Династия») и Роман Соловов (владелец компании «Брикус»). Участие в «Концентрате 17.0″ уже подтвердил Андрей Архипенко, владелец „Кремлевской стоматологии“.

„"Концентрат“ — это отличная возможность найти инвесторов или получить идею для нового бизнеса. Присоединяйтесь к нам, не упускайте возможностей и растите профессионально. Помните, успешным может стать каждый. Стоит только захотеть», — обратились к рязанцам организаторы.

Начало мероприятия 26 января в 19:00 в конгресс-отеле «Амакс». Более подробную информацию можно получить в группе сообщества «ВКонтакте».


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