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11:37, 22 января 2018 4 377
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Рязанца обокрали его гости

Рязанца обокрали его гости

Рязанца обокрали его гости. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Заявление о пропаже поступило от 48-летнего мужчины. Он сообщил, что принимая в своем доме гостей, заметил, что из квартиры пропала бытовая техника и документы.

Выяснилось, что во время вечернего застолья, хозяин ненадолго выходил из дома в магазин, оставив одного из гостей в своем доме. Ранее судимый 32-летний рязанец собрал в плед технику и документы, вызвал такси и перевез краденое к своему знакомому. После этого злоумышленник вернулся и продолжил застолье.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.


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