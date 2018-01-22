Рязанца обокрали его гости. Об этом сообщили на сайте регионального
Заявление о пропаже поступило от 48-летнего мужчины. Он сообщил, что принимая в своем доме гостей, заметил, что из квартиры пропала бытовая техника и документы.
Выяснилось, что во время вечернего застолья, хозяин ненадолго выходил из дома в магазин, оставив одного из гостей в своем доме. Ранее судимый 32-летний рязанец собрал в плед технику и документы, вызвал такси и перевез краденое к своему знакомому. После этого злоумышленник вернулся и продолжил застолье.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.