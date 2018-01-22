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16:11, 22 января 2018 1 245
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Первый канал рассказал о чемпионате рыбаков в Рязани. Видео 2

Первый канал рассказал о чемпионате рыбаков в Рязани. Видео

В передаче «Доброе утро» на Первом канале вышел сюжет о чемпионате рыбаков. Шоу вышло в эфир в понедельник, 22 января.

В субботу, 20 января, на Ореховом озере прошел восьмой зимний чемпионат по «Рыбатлону». «Участники делились на пары: пока одни бегали на лыжах, другие удили рыбу», — рассказал ведущий.

Всего участвовало 28 команд из Московской, Рязанской и Тульской областей.

Справка

«Рыбатлон» — соревнования, которые придумал в 2011 году рязанец Дмитрий Беляев. Каждый год проходят восемь состязаний: пять этапов летнего, спиннинговый и два зимних рыбатлона. Человек любого возраста и пола, стартовав в общей группе, должен пробежать (в зимнем варианте — проехать на лыжах) три круга по 1,5 километра каждый, и поймать две рыбы любого вида и размера, приходя дважды на место ловли.

Фото Дениса Демешина


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