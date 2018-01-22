М-5 стала самой загруженной федеральной трассой по итогам года

По итогам 2017 года самой загруженной федеральной трассой стала М-5 «Урал». Статистику госсистемы «Платон» опубликовали на
Согласно полученным данным, 6,5% от числа зарегистрированных 12-тонников проезжали по М-5. На втором месте по загруженности М-7 «Волга» (6,2%), на третьем — А-107 (5,8%).
«Эта информация становится основой для дорожников при составлении программ по ремонту и расширению автотрасс… На основании данных, предоставляемых оператором системы в контролирующие органы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выявляются таможенные нарушения», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что грузоперевозчики, зарегистрированные в системе «Платон», фактически освобождены от транспортного налога.
На ремонт дорог и строительство мостов система собрала более 40 млрд рублей. Какие трассы будут восстановлены за счет этих средств, определяют сами грузоперевозчики с помощью голосования на «Карте убитых дорог».