Из дачного дома в Сасовском районе похитили десять бутылок водки

Из дачного дома в селе Берестянки Рязанской области похитили десять бутылок водки. Об этом сообщили на сайте регионального
40-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже. В ее доме разбили оконное стекло. Помимо спиртного, из дома пропали мобильный телефон и набор консервов.
Установлено, что к краже причастен 55-летний житель поселка Пионерская роща. Злоумышленник признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которому ему грозит срок до шести лет лишения свободы.