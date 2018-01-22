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17:24, 22 января 2018 970

Группа компаний «Русская кожа» провела мастер-класс для детей

Группа компаний «Русская кожа» провела мастер-класс для детей

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Магазин «Русская кожа» (открыт от Рязанского кожевенного завода) организовал мастер-классы для детей по созданию поделок и аксессуаров из натуральной кожи. Первое в этом году мероприятие прошло в субботу, 20 января. В нем участвовали дети в возрасте от шести до девяти лет.

Все участники получили кожаные заготовки, а также необходимые расходные материалы для создания пенала-несессера. На его изготовление у детей ушло около часа. На протяжении всего мастер-класса им помогали сотрудники магазина — директор Жанна Иванова и продавец-консультант Ольга Скогорева.

Жанна Иванова рассказала, что до ноября 2016 года подобной практики на кожевенном заводе не было, мастер-классы начали проводить лишь с открытием магазина. На занятиях дети создают поделки и аксессуары, а также подарки к праздникам. Помимо практических занятий для детей проводились и тематические мастер-классы: «В прошлом году ко Дню космонавтики мы с детьми делали панно космоса и в процессе рассказывали ребятам, чем примечательна каждая из планет», — отметила Иванова. Кроме того, к празднику Пасхи были организованы бесплатные мероприятия для детей с ограниченными возможностями.

В 2018 году уже традиционно в магазине «Русская кожа» в ТЦ «Барс на Московском» пройдут мастер-классы по созданию поделок из натуральной кожи для детей от пяти лет:

03.02 — Волшебная шкатулка

17.02 — Подарок к Дню защитника отечества

03.03 — Подарок маме

17.03 — Салфетка из кожи

31.03 — Готовимся к Пасхе

14.04 — Декоративная ваза

28.04 — Монетница

12.05 — Стильная косметичка

Стоимость участия — 250 рублей.

Фотографии с занятий можно увидеть на странице магазина «ВКонтакте».

Подобные мероприятия в практике «Русской кожи» не единственные. Ежегодно ФПК «Инвест» совместно с Рязанским кожевенным заводом проводят детский конкурс «Волшебный мир кожи», в котором принимают участие воспитанники детских садов, школьники, а также дети из школ-интернатов. Кроме того, компания регулярно организовывает детские городские праздники и благотворительные акции.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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