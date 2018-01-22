Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:12, 22 января 2018 403
 0    1

Госдуме снова предложили ввести регистрацию в соцсетях по паспорту

Госдуме снова предложили ввести регистрацию в соцсетях по паспорту

В России предлагают ввести в соцсетях регистрацию по паспортам. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение палаты российского парламента в понедельник, 22 января, передает RT.

Если инициатива вступит в силу, пользователям необходимо будет при регистрации предоставлять в электронном виде документ, удостоверяющий личность, для подтверждения фамилии, имени, отчества и возраста, а также согласие на обработку его персональных данных.

Детям, не достигшим 14 лет, разрешат регистрироваться только с письменного согласия родителей, усыновителей или опекунов. За невыполнение требований предусмотрен административный штраф: для граждан — в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Автором законопроекта стал депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.

«Мы видим, что недавние трагедии в школах произошли именно от слепоты нашего законодательства относительно этой сферы. Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными», — пояснил депутат.

По словам Милонова, в новой редакции законопроекта учли все замечания, которые высказывались ранее.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:11, 22 января 2018
Первый канал показал рязанских рыбаков. Видео
16:10, 22 января 2018
Рязанец получил условный срок за избиение мужчины из-за водки
15:43, 22 января 2018
Праздники закончились. В Рязани начали убирать новогодние украшения
15:31, 22 января 2018
Рязанская прокуратура заинтересовалась шубами без документов
15:18, 22 января 2018
Во вторник в Рязанской области проверят грузовики
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 65 422
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 213
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 44 506
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
15:45, 16 января 2018 33 616
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
8:50, 19 января 2018 33 482
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум