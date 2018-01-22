Госдуме снова предложили ввести регистрацию в соцсетях по паспорту

В России предлагают ввести в соцсетях регистрацию по паспортам. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение палаты российского парламента в понедельник, 22 января, передает
Если инициатива вступит в силу, пользователям необходимо будет при регистрации предоставлять в электронном виде документ, удостоверяющий личность, для подтверждения фамилии, имени, отчества и возраста, а также согласие на обработку его персональных данных.
Детям, не достигшим 14 лет, разрешат регистрироваться только с письменного согласия родителей, усыновителей или опекунов. За невыполнение требований предусмотрен административный штраф: для граждан — в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Автором законопроекта стал депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.
«Мы видим, что недавние трагедии в школах произошли именно от слепоты нашего законодательства относительно этой сферы. Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными», — пояснил депутат.
По словам Милонова, в новой редакции законопроекта учли все замечания, которые высказывались ранее.