Двое рязанцев вышли в финал конкурса «Лидеры России»

Максим Стрельцов и Марина Шевченко из Рязанской области вышли в финал всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщил
Два полуфинала прошли в Московской области с 9 по 15 января. Из 60 финалистов ЦФО 45 человек представляют столицу, семь — Московскую область, двое — Рязанскую область. По одному человеку в финал прошли из Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Ярославских областей.
Всего из 199 тысяч конкурсантов, подавших заявки, до финала дошла только 2691 человек. Из них отобрали 300 участников, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Им предстоит встретиться в финале, который пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи, где и определятся 100 победителей.
Победители получат возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, лидеры общественных и деловых ассоциаций.