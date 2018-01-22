Две звезды ТНТ перейдут к конкурентам

Известные комедийные артисты Сергей Светлаков и Александр Незлобин станут новыми лицами телеканала СТС. Информацию газете «
Он уточнил, что Светлаков и Незлобин станут ведущими шоу, а также будут создавать по заказу канала развлекательные шоу, комедийные сериалы и фильмы.
Контракт Светлакова и Незлобина с СТС начнет действовать 1 июля 2018 года. «Мы договорились, чтобы у них была возможность спокойно закрыть текущие проекты с другой телекомпанией. Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента», — отметил Муругов.