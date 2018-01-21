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9:01, 21 января 2018 5 549
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В Рязани заработали катки на площади Победы и Московском шоссе 3

В Рязани заработали катки на площади Победы и Московском шоссе

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 20 января, в Рязани заработали катки на площади Победы и Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ледовые площадки работают каждый день, вход свободный. С 15:00 до 20:00 по будням и с 12:00 до 20:00 по выходным там звучит музыка. Рядом с катками работают пункты проката коньков, ярмарочные домики, где можно приобрести горячие напитки и выпечку.

Развлекательные программы проходят в выходные: с 14:00 у катка на Московском шоссе, в 17.00 — на площади Победы

«В ближайшие дни планируется открыть еще одну ледовую площадку — на Лыбедском бульваре, продолжают заливать каток в Лесопарке. Работы организованы в соответствии с поручением исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова по реализации нового для областного центра проекта „Городские катки“», — говорится в сообщении.

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