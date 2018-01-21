В Рязани закрыли сайт, торговавший алкоголем через интернет. Блокировки ресурса добился Роспотребнадзор, сообщила в эфире Рязанского областного радио ведущий специалист-эксперт регионального управления ведомства Маргарита Гуреева.
Сотрудники Роспотребнадзора нашли сайт, через который можно было дистанционно купить спиртное, что запрещено законом. Чтобы закрыть доступ к ресурсу направили заявление в суд. Он рассмотрел его и признал незаконной информацию, размещенную на страницах сайта. Теперь его заблокируют.