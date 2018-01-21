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10:12, 21 января 2018 4 428
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Рязанец нашел куски шерсти в банке тушенки 1

Рязанец нашел куски шерсти в банке тушенки

Рязанец обнаружил куски шерсти в банке тушенки. Фото опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор снимков утверждает, что приобрел консервы в магазине «ДА» напротив вокзала «Рязань-1».

Напомним, ранее в сети появились фото сосисок с плесенью, которые, засняли в «Пятерочке».


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