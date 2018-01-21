Российский космонавт пролетел по МКС на пылесосе. Видео

Российский космонавт Антон Шкаплеров пролетел по МКС на пылесосе. Видео он выложил в своем
«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса», — говорится в описании к ролику.
Шкаплеров работает на Международной космической станции в составе 54-й экспедиции с декабря 2017-го года. Для него это уже третий полет на МКС.
Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 января 2018 г.