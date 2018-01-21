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11:01, 21 января 2018 1 397
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Российский космонавт пролетел по МКС на пылесосе. Видео

Российский космонавт пролетел по МКС на пылесосе. Видео

Российский космонавт Антон Шкаплеров пролетел по МКС на пылесосе. Видео он выложил в своем твиттере.

«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса», — говорится в описании к ролику.

Шкаплеров работает на Международной космической станции в составе 54-й экспедиции с декабря 2017-го года. Для него это уже третий полет на МКС.


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