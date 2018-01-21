Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января

В последнюю рабочую неделю января в Рязани сохранится зимняя погода со снегом и минусовой температурой воздуха. Прогноз опубликован на
На понедельник, 22 января, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, тепмература ночью — до -8, днем воздух прогреется до -6. Во вторник, 23 января, ночью похолодает до -13, днем — до -8, переменная облачность, возможен небольшой снег. В ночь на среду, 24 января, столбики термометров опустятся до -13 градусов, а днем температура составит около -9, осадки не прогнозируются.
В четверг и пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 25 января составит -14 градусов, днем — около -8. 26 января немного потеплеет — до -11 градусов ночью и -6 днем.