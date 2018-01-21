Названы марки самых популярных кроссоверов

Специалисты составили мировой рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников за 2017 год. Первое место занял автомобиль Toyota RAV4 с показателем в 807,4 тысячи проданных машин, передает «
Вторым стал внедорожник Honda CR-V: его купили 748 тысяч 48 водителей. Замкнул тройку популярных авто Volkswagen Tiguan, который приобрели около 703 тысяч автолюбителей.
Также в топ-10 лучших вошли Hyundai Tucson, Haval H6, Nissan Qashqai, Nissan Rogue, Nissan X-Trail, Kia Sportage и Mazda CX-5.
Фото «Википедии»