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21:45, 21 января 2018 322
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Названы марки самых популярных кроссоверов

Названы марки самых популярных кроссоверов

Специалисты составили мировой рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников за 2017 год. Первое место занял автомобиль Toyota RAV4 с показателем в 807,4 тысячи проданных машин, передает «Life».

Вторым стал внедорожник Honda CR-V: его купили 748 тысяч 48 водителей. Замкнул тройку популярных авто Volkswagen Tiguan, который приобрели около 703 тысяч автолюбителей.

Также в топ-10 лучших вошли Hyundai Tucson, Haval H6, Nissan Qashqai, Nissan Rogue, Nissan X-Trail, Kia Sportage и Mazda CX-5.

Фото «Википедии»


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Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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