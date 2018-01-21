На пожаре в Рязани спасли троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе
Вызов поступил в воскресенье, 21 января, в 10:17. Загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже деситяэтажки на улице Интернациональной. Огонь повредил жилую комнату и коридор.
Пожарные спасли двоих человек: мужчину и женщину, их состояние уточняется. Также пострадал трехлетний ребенок, его доставили в детскую ОКБ, предварительный диагноз — отравление угарным газом.
По свидетельству очевидцев, ребенка поймали на растянутое одеяло до приезда пожарных.
На тушение выезжали пять автомобилей и 15 сотрудников государственной противопожарной службы. Очевидцы происшествия утверждают, что прибывшие на место пожарные не могли подобраться к зданию из-за припаркованных машин.