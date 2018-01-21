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20:52, 21 января 2018 685
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Колонны техники продолжают чистить от снега улицы Рязани

Колонны техники продолжают чистить от снега улицы Рязани

Колонны техники продолжают чистить улицы Рязани. Они убирают снег на дорогах, по которым ходит общественный транспорт во всех районах города.

Уборка продолжится и с наступлением ночи.


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