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11:45, 21 января 2018 3 503
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Иван Васильевич меняет прописку. Персонажей культовой комедии «перенесли» на рязанские улицы

Иван Васильевич меняет прописку. Персонажей культовой комедии «перенесли» на рязанские улицы

Персонажей комедии «Иван Васильевич меняет профессию» при помощи «фотошопа» перенесли на рязанские улицы. Коллажи опубликованы в группе «Рязань Безысходная».

Жорж Милославский и Иван Грозный «оказались» на Первомайском проспекте и в Рязанском кремле. Туда же создатель «фотожаб» поместил дьяка в исполнении Савелия Крамарова.

Кроме того, автор обыграл знаменитую сцену в которой персонаж Натальи Крачковской впервые одновременно видит и Ивана Васильевича и своего мужа, и обещает, что всех их «вылечат». Персонажей создатель коллажа «отправил» на Почтовую улицу, где в этот момент проходили праздничные гуляния.

Фото с заставки Александра Синицына


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