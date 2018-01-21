Иван Васильевич меняет прописку. Персонажей культовой комедии «перенесли» на рязанские улицы

Персонажей комедии «Иван Васильевич меняет профессию» при помощи «фотошопа» перенесли на рязанские улицы. Коллажи опубликованы в группе «
Жорж Милославский и Иван Грозный «оказались» на Первомайском проспекте и в Рязанском кремле. Туда же создатель «фотожаб» поместил дьяка в исполнении Савелия Крамарова.
Кроме того, автор обыграл знаменитую сцену в которой персонаж Натальи Крачковской впервые одновременно видит и Ивана Васильевича и своего мужа, и обещает, что всех их «вылечат». Персонажей создатель коллажа «отправил» на Почтовую улицу, где в этот момент проходили праздничные гуляния.
Фото с заставки