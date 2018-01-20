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8:25, 20 января 2018 2 711
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В ночь на субботу в Канищеве иномарка столкнулась с «пятнадцатой». Фото

В ночь на субботу в Канищеве иномарка столкнулась с «пятнадцатой». Фото

В ночь на субботу, 20 января, в Канищеве иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2115». Соответствующие фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Официальной информации пока нет.

Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»


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1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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