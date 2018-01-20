В ночь на субботу в Канищеве иномарка столкнулась с «пятнадцатой». Фото

В ночь на субботу, 20 января, в Канищеве иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2115». Соответствующие фотографии опубликовали в группе «
Официальной информации пока нет.
Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»
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В ночь на субботу, 20 января, в Канищеве иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2115». Соответствующие фотографии опубликовали в группе «
Официальной информации пока нет.
Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»
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