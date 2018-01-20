Рязанская прокуратура обнаружила сайт, торговавший военными билетами

Прокуратура Пителинского района обнаружила сайт о продаже военных билетов, паспортов и других документов. Об этом сообщили на
Ведомство направило в суд заявление с требованием признать эту информацию запрещенной, чтобы заблокировать ресурс.
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Прокуратура Пителинского района обнаружила сайт о продаже военных билетов, паспортов и других документов. Об этом сообщили на
Ведомство направило в суд заявление с требованием признать эту информацию запрещенной, чтобы заблокировать ресурс.
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