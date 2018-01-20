Рязанцы могут отказаться от навязанной на автовокзале страховки. Об этом сообщили на
При продаже билета кассир не должен самостоятельно застраховывать пассажира от несчастного случая без его согласия, вложив страховку добровольного страхования в проездной билет.
Заключение договора добровольного страхования без получения согласия пассажира незаконно согласно части 1 статьи 421 ГК РФ.
«При покупке билета, в случае обнаружения полиса добровольного страхования от несчастного случая, Вы вправе потребовать от кассира возврата денег за страховку, расторгнув принудительно навязанный Вам договор», — отметили в сообщении.