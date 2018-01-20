Рязань вошла в топ городов внутреннего туризма в новогодние праздники

Рязань вошла в топ-15 городов внутреннего туризма в новогодние праздники. Рейтинг составлен аналитическим агентством «
В сообщении отметили, что регион посетили 95 тысяч туристов.
Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Владимирская область, Тюменская область, Вологодская область, Саратовская область, Башкирия, Татарстан, Ярославская область, Карачаево-Черкесия, Крым, Адыгея и Рязанская область составили топ городов и регионов России, популярных в новогодние праздники 2018 года.
Рязань заняла в рейтинге последнее место.