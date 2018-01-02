В Новой Зеландии жители, которым запретили пить алкоголь, построили свой остров

Жители полуострова Коромандел на севере Новой Зеландии построили свой остров в прибрежных водах, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах в новогоднюю ночь. Запрет распространялся также на пляжи, нарушителей могли оштрафовать или арестовать, пишет
Группа людей возвела островок в устье реки Тейруа. Там они установили скамейку, переносной холодильник. Они объяснили, что запрет не распространяется на остров, поскольку они находятся «в международных водах».
Представитель местной полиции Джон Келли заявил, что в ведомстве не знали о таком способе обойти запрет.
«Это креативный подход — если бы я знал, возможно, я бы присоединился к ним», — заявил он.
Фото из Facebook