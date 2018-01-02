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15:46, 2 января 2018 1 424
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В Новой Зеландии жители, которым запретили пить алкоголь, построили свой остров

В Новой Зеландии жители, которым запретили пить алкоголь, построили свой остров

Жители полуострова Коромандел на севере Новой Зеландии построили свой остров в прибрежных водах, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах в новогоднюю ночь. Запрет распространялся также на пляжи, нарушителей могли оштрафовать или арестовать, пишет Stuff.

Группа людей возвела островок в устье реки Тейруа. Там они установили скамейку, переносной холодильник. Они объяснили, что запрет не распространяется на остров, поскольку они находятся «в международных водах».

Представитель местной полиции Джон Келли заявил, что в ведомстве не знали о таком способе обойти запрет.

«Это креативный подход — если бы я знал, возможно, я бы присоединился к ним», — заявил он.

Фото из Facebook


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