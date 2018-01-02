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14:39, 2 января 2018 774
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В новогодние каникулы в Москве будут бесплатно работать почти 80 музеев

В новогодние каникулы в Москве будут бесплатно работать почти 80 музеев

Со 2 по 7 января в Москве 77 музеев, подведомственных департаменту культуры, работают бесплатно для всех желающих. Об этом сообщил сайт мэра Москвы.

«Билеты на самые интересные и актуальные выставки все желающие смогут приобрести в кассах музеев с 2 по 7 января», — говорится в сообщении.

Так, в Новом Манеже идет мультимедийная выставка «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летию режиссера, Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на выставку «Где мой дом?», посвященную 125-летию поэтессы. Гости музея-заповедника «Коломенское» 7 января окажутся на святочных гуляньях, а в Мемориальном музее космонавтики собрали уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой. В «Садовом кольце» можно увидеть картины Натальи Соколовской, в Доме Высоцкого на Таганке — экспозицию «Зимний калейдоскоп».

Департамент культуры предупреждает, что основные экспозиции будут доступны бесплатно, но некоторые мероприятия могут остаться платными.

Полный список музеев, работающих бесплатно, можно найти на сайте мэра Москвы.


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