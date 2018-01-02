В кафе под Рязанью незаконно продавали водку

В кафе в Рязанском районе на 180 километре трассы М5 незаконно продавали водку. Об этом сообщила
Всего в этом заведении полиция изъяла 27 литров спиртного.
Правоохранители возбудили административное производство по статье 14.16 части 3 КоАП РФ (нарушение особых требований правил розничной продажи алкогольной продукции). По данной статье юрлицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией спиртного.
Также за минувшие сутки изъяли 13 литров алкоголя в магазине села Агломазово Сасовского района и 16 литров спиртного в магазине села Березово Шиловского района, которые продавались с нарушениями законодательства.