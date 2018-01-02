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12:09, 2 января 2018 1 189
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В кафе под Рязанью незаконно продавали водку

В кафе под Рязанью незаконно продавали водку

В кафе в Рязанском районе на 180 километре трассы М5 незаконно продавали водку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Всего в этом заведении полиция изъяла 27 литров спиртного.

Правоохранители возбудили административное производство по статье 14.16 части 3 КоАП РФ (нарушение особых требований правил розничной продажи алкогольной продукции). По данной статье юрлицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией спиртного.

Также за минувшие сутки изъяли 13 литров алкоголя в магазине села Агломазово Сасовского района и 16 литров спиртного в магазине села Березово Шиловского района, которые продавались с нарушениями законодательства.


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