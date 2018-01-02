В аварии с «пятнадцатой» на улице Зубковой пострадали две несовершеннолетние девушки

В аварии на улице Зубковой пострадали две пассажирки 17-ти и 14-ти лет. Об этом сообщила
Авария
22-летний житель Рязанского района на ВАЗ 2115, по предварительным данным, превысил скорость и врезался в столб.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии на улице Зубковой пострадали две пассажирки 17-ти и 14-ти лет. Об этом сообщила
Авария
22-летний житель Рязанского района на ВАЗ 2115, по предварительным данным, превысил скорость и врезался в столб.
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