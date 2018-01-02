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10:28, 2 января 2018 5 319
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В аварии с «пятнадцатой» на улице Зубковой пострадали две несовершеннолетние девушки

В аварии с «пятнадцатой» на улице Зубковой пострадали две несовершеннолетние девушки

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии на улице Зубковой пострадали две пассажирки 17-ти и 14-ти лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 1 января, около 5:20 на улице Зубковой, напротив дома №16 корпус 1. Одну из пострадавших госпитализировали.

22-летний житель Рязанского района на ВАЗ 2115, по предварительным данным, превысил скорость и врезался в столб.


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Новые правила игры. Что изменится в российском законодательстве в 2018 году

Новые правила игры. Что изменится в российском законодательстве в 2018 году

RZN.info подготовил список законов, вступающих в силу в наступившем году.

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