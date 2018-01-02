Рязанцев предупредили о сильном тумане

В среду утром, 3 января, в Рязанской области ожидается сильный туман. Об этом сообщила
Видимость при тумане составит не более 500 метров.
В ведомстве напомнили о правилах безопасности при непогоде:
- лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
- водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге», — добавили в пресс-службе.