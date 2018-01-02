Росгвардия порекомендовала не рассказывать в соцсетях о заграничных поездках

Росгвардия порекомендовала в новогодние праздники не выкладывать в соцсетях фото с заграничных поездок. Информацией могут воспользоваться посторонние лица, передает «
Представитель московского управления вневедомственной охраны Сергей Тумин напомнил, как защитить свою квартиру от воров.
«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», — заявил он.
Также Тумин отметил, что лучше воздержаться от распространения информации о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства.
Он порекомендовал установить решетки на окна квартир первых и последних этажей, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания потенциальных воров, а также переписать все имеющиеся ценности в отдельный блокнот, снабдив подробным описанием и серийными номерами, чтобы идентифицировать вещи в случае кражи.
В Росгвардии также порекомендовали наладить хорошие отношения с соседями, чтобы во время длительного отсутствия те могли присматривать за квартирой.