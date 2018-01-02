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10:02, 2 января 2018 1 994
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Пять человек погибли от угарного газа в частном доме в Курганской области

Пять человек погибли от угарного газа в частном доме в Курганской области

При пожаре в частном доме в Курганской области в Курганской области погибли пять человек. Среди них — ребенок 2007 года рождения, передает ТАСС.

«Пять человек погибли и три пострадали. Пострадавшие сейчас госпитализированы в Катайскую районную больницу, в ближайшее время их транспортируют в Курган на реанимобиле», — сообщили агентству в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в поселке Петропавловское Курганской области.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность газового отопительного котла.

«По предварительным данным, в результате неисправности газового отопительного котла в частном жилом доме погибли пять человек, в том числе 10-летний ребенок. Еще два человека, включая 14-летнего подростка, госпитализированы с отравлением унарным газом», — сказал источник.


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