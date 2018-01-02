Пять человек погибли от угарного газа в частном доме в Курганской области

При пожаре в частном доме в Курганской области в Курганской области погибли пять человек. Среди них — ребенок 2007 года рождения, передает
«Пять человек погибли и три пострадали. Пострадавшие сейчас госпитализированы в Катайскую районную больницу, в ближайшее время их транспортируют в Курган на реанимобиле», — сообщили агентству в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Трагедия произошла в поселке Петропавловское Курганской области.
По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность газового отопительного котла.
«По предварительным данным, в результате неисправности газового отопительного котла в частном жилом доме погибли пять человек, в том числе 10-летний ребенок. Еще два человека, включая 14-летнего подростка, госпитализированы с отравлением унарным газом», — сказал источник.